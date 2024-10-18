وزير الخارجية: عجز دولي تجاه اتخاذ خطوات فعالة لإنهاء الحرب في غزة

كتب- حسن مرسي:

عبر الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن الصدمة والدهشة تجاه العجز الدولي المتمثل في عدم قدرة مجلس الأمن والمجتمع الدولي على اتخاذ خطوات فعالة في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

خلال تصريحاته برنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أكد عبد العاطي على أن هناك سياسة ممنهجة للتجويع تُستخدم كسلاح للعقاب الجماعي، مما أدى إلى تفشي الأوبئة، بما في ذلك مرض شلل الأطفال، حيث تعذرت إمكانية تطعيم الأطفال في شمال قطاع غزة.

أشار السفير بدر عبدالعاطي إلى أن القيود الشديدة المفروضة من الجانب الإسرائيلي على تدفق المساعدات قد أدت إلى انتظار آلاف الشاحنات لدخول القطاع.

وأضاف: "للأسف، المجتمع الدولي يتفرج ولا يحرك ساكنًا أمام هذا الخرق الفاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خاصة من الدول التي تتحدث دائمًا عن حقوق الإنسان وأهمية احترامها."

وسلط وزير الخارجية الضوء على ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات الإنسانية، مؤكدًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فعال لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.