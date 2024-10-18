إعلان

BBC

ما علاج ارتجاع الصمام الميترالي للقلب؟.. حسام موافي يوضح

09:52 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

حسام موافي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مدى تأثير الأنيميا على القلب، مشددا على أنها تؤثر كثيرا، خاصة لو كان القلب به إصابة بسيطة مثل التهاب الصمام الميترالي.

ونوه حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما»، والمذاع على قناة صدى البلد أن القلب مثل موتور السيارة هو صاحب سرعة الجسم والحركة، والشرايين مثل الشوارع بالضبط.

وقال حسام موافي: توسيع الشرايين يعني سرعة ضخ القلب للجسم، معلقا: ارتجاع الصمام الميترالي علاجه حقنة بنسيلين شهرية.

وأضاف موافي: «للقلب 4 حجرات (صمامات)، أذين أيمن وأيسر، وبطين أيمن وأيسر، مضيفا: الصمام الميترالي مكون من ورقتين ومجموعة أحبال، ومن يحدد خطورة الصمام من عدمه ارتجاع الدم في الصمام.

حسام موافي ارتجاع الصمام الميترالي أمراض القلب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الخارجية: عجز دولي تجاه اتخاذ خطوات فعالة لإنهاء الحرب في غزة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

* ارتفاع البنزين والسولار.. ماذا حدث وكيف ستتأثر أسعار السلع؟
زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
تعرف على أجرة المواصلات في جميع المحافظات بعد الزيادة الجديدة (مُحدث)