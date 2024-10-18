ما علاج ارتجاع الصمام الميترالي للقلب؟.. حسام موافي يوضح

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مدى تأثير الأنيميا على القلب، مشددا على أنها تؤثر كثيرا، خاصة لو كان القلب به إصابة بسيطة مثل التهاب الصمام الميترالي.

ونوه حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما»، والمذاع على قناة صدى البلد أن القلب مثل موتور السيارة هو صاحب سرعة الجسم والحركة، والشرايين مثل الشوارع بالضبط.

وقال حسام موافي: توسيع الشرايين يعني سرعة ضخ القلب للجسم، معلقا: ارتجاع الصمام الميترالي علاجه حقنة بنسيلين شهرية.

وأضاف موافي: «للقلب 4 حجرات (صمامات)، أذين أيمن وأيسر، وبطين أيمن وأيسر، مضيفا: الصمام الميترالي مكون من ورقتين ومجموعة أحبال، ومن يحدد خطورة الصمام من عدمه ارتجاع الدم في الصمام.