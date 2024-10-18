وزير الآثار يفتتح الجناح المصري بالمعرض السياحي الدولي COTTM بالصين

(أ ش أ):

افتتح شريف فتحى وزير السياحة والآثار الجناح المصرى المشارك فى المعرض السياحى الدولى COTTM الذى تُقام فعالياته حالياً بالعاصمة الصينية بكين، وقد شارك فى الافتتاح السفير عاصم حنفى سفير مصر فى جمهورية الصين الشعبية، وعمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

كما حضر الافتتاح محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بـ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية فى بكين، وبسمة عزت مسئولة ملف الصين بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.

وقد حرص الوزير على القيام بجولة بالجناح المصرى ولقاء العارضين المصريين كما عقد معهم لقاءً موسع خلال مأدبة العشاء التى نظمتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى على هامش المعرض، حيث استمع السيد الوزير لآرائهم ومقترحاتهم لزيادة تدفق الحركة السياحية الوافدة من السوق الصينى والذى يعد من الأسواق السياحية المستهدفة، كما تحدث معهم عن الاستراتيجية الحالية للوزارة والجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية من قطاع السياحة فى مصر، وسبل تعزيز أُطر التعاون للوصول إلى المستهدفات.

وخلال فعاليات المعرض، عقد الوزير عدة لقاءات مهنية مع مجموعة من أهم منظمى الرحلات وشركات السياحة والطيران بالسوق الصينى، حيث تم مناقشة تعزيز آليات سبل التعاون لتنمية الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق السياحى المستهدف والتوقعات لهذه الحركة خلال الفترة القادمة وسبل الترويج المشترك للمقصد السياحى المصرى لتعريف السائح الصينى بصورة أكبر على المقومات والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة والمتميزة للمقصد السياحى المصرى.

وعلى هامش المشاركة فى المعرض، عقد الوزير عدداً من اللقاءات الإعلامية المنفردة مع ممثلى عدد من وسائل الإعلام الصينية والدولية منها Hainan TV، ووكالة الأنباء الصينية Xinhua، وPeolpe.com.cn، وBeijing Daily، وGlobal Times، وCGTN بالعربية، وCCTV CHINA، وCMG، وقناة القاهرة الإخبارية، ومؤتمراً صحفياً نظمته الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالجناح المصرى ومؤتمراً صحفياً آخر نظمته السفارة المصرية بالصين بمقر السفارة حضرهما مجموعة من ممثلى وسائل الإعلام الصينية الهامة وكذلك المتخصصة فى مجال السياحة ومجموعة من شركات السياحة الصينية، تم خلالها التأكيد على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والصين والتى تشهد تعاوناً فى العديد من المجالات ولاسيما السياحة والآثار، والتطورات التى تشهدها الحركة السياحية الوافدة من السوق الصينى إلى المقصد السياحى المصرى.

كما تم الحديث عن أهمية السياحة بالنسبة لاقتصاديات الدول وتحقيق التواصل والترابط بين الشعوب، وأهمية السوق الصينى بالنسبة للسياحة المصرية، بالإضافة إلى استعراض المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى وأماكن الجذب السياحى به وما يقدمه من تجارب وأنشطة سياحية متنوعة، كما تم التأكيد على أن مصر ترحب بكافة السائحين ولاسيما السائح الصينى.

واستعرض الوزير أيضاً الاستراتيجية الحالية للوزارة وأهدافها، والتى ترتكز على عدة محاور من بينها إبراز تنوع الأنماط والمنتجات السياحية التى يتميز بها المقصد السياحى المصرى، ليكون الأول فى العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.

كما أشار إلى التطورات التى يشهدها قطاع السياحة فى مصر وما يتم من أعمال تطوير فى البنية السياحية وشبكة الطرق والمواصلات وإقامة مشروعات سياحية جديدة منها مدينة العلمين الجديدة ومشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالى، كما قام السيد الوزير، خلال المؤتمرين، بالرد على كافة الاستفسارات حول العديد من القضايا المتعلقة بالسياحة فى مصر.

وخلال فعاليات المعرض والمؤتمرات الصحفية تم عرض فيلم ترويجى، باللغة الصينية، عن المتحف المصرى الكبير والتطورات التى تشهدها مصر من تنمية سياحية وبنية تحتية ومدن جديدة ومشروعات قومية كبرى، وقد لاقى هذا الفيلم إشادة وإعجاب جميع الحاضرين وزائرى الجناح المصرى.

وتبلغ مساحة الجناح المصرى هذا العام حوالى 100 متر مربع، ذو تصميم على هيئة معبد بشكل معاصر ومزود بشاشات عرض كبيرة لعرض الأفلام الترويجية تبرز ثراء وتنوع المنتجات السياحية فى مصر. ويضم الجناح 14 منشأة فندقية وشركة سياحة مصرية بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.

وتعد مشاركة مصر فى هذا المعرض فرصة للقاء متخذى القرار السياحى ومنظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر بالسوق الصينى، كما يحظى المعرض بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر وممثلى وسائل الإعلام.