مائل للبرودة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

مائل للبرودة في هذه الأوقات.. توقعات حالة الطقس غدا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا السبت تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أن طقس غدا السبت يشهد رياحًا معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى ومدن القناة 29 درجة والوجه البحري 28 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 27 درجة والسواحل الشمالية الشرقية 28 درجة وشمال الصعيد 31 درجة، و جنوب الصعيد 34 درجة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:



