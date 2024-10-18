ياسمين عز: لازم الراجل يقول لمراته شعر لأنه مش أقل من المتنبي

كتب- حسن مرسي:

أكدت الإعلامية ياسمين عز، على أهمية الشعر في حياة الزوجة، مشددة على ضرورة أن يعبر كل زوج عن مشاعره تجاه زوجته من خلال كلمات شعرية.

خلال حلقة برنامجها "كلام الناس" على قناة mbc مصر، وجهت ياسمين رسالة للرجال: "لازم الراجل يقول لزوجته شعر لأنه مش أقل من المتنبي"، متابعة: "إذا طبخت ليك مراتك بدلاً من أن تقول لها ناقص ملح، عبر لها عن مشاعرك بكلمات حلوة وقدم لها الشكر".

وأضافت ياسمين: "للسيدات، اليوم إجازة. بدلاً من الجلوس بلا عمل والشيطان يدعوك إلى التفكير في الطلاق، قومي بعمل رز بلبن واهتمي بتقديم المكسرات لجوزك".

وأكدت على أهمية تواجد الأمور الضرورية بجانب الزوج، مثل وضع الطفاية بجانب الريموت إذا كان يدخن، مشيرة إلى أن الزوجة يجب أن تكون أولى في تقديم المساعدة.

كما دعت ياسمين الزوجات إلى تقديم الهدايا كطريقة للتعبير عن الحب، قائلة: "إذا كنتِ جالسة بجانب زوجك ولديك ذهب في الدولاب، قدميه له ليشعر بالراحة، حتى لو لم يكن هناك ضغط عليه، فإن إهداءه شيء سيجعل العلاقة أكثر تميزًا.