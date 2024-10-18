إعلان

وزير الخارجية: المنطقة على مشارف حرب إقليمية.. وغطرسة القوة لن تحقق السلام

07:45 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

حذر وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، من خطر اندلاع حرب إقليمية شاملة، محملاً بعض الأطراف مسؤولية التصعيد المتزايد في المنطقة.

وفي تصريحاته لببرنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، عبر الوزير عن قلقه العميق من الوضع الراهن، مشيراً إلى أن العالم يشهد عجزاً دولياً واضحاً في التصدي للأزمات المتفاقمة، خاصة في ظل غياب دور فاعل لمجلس الأمن الدولي في فرض حلول سلمية.

وأكد عبد العاطي أن سياسة فرض الإرادة بالقوة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مشدداً على أن السلام في المنطقة، ولا سيما السلام الإسرائيلي، مرهون بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

كما أكد وزير الخارجية على أن مصر لن تتهاون مع أي تهديد لأمنها القومي أو حدودها، مشدداً على أن سيادة مصر خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وشدد عبد العاطي على أن مصر تتابع عن كثب التطورات الإقليمية، وأنها تعمل بجد من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن مصر لا تسعى إلى التآمر أو الاعتداء على أي دولة، ولكنها ستدافع عن مصالحها وحقوقها بكل حزم.

ودعا وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل الجاد من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية مجلس الأمن الدولي إسرائيل مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لميس الحديدي تعليقًا على بيان الأزهر: "المقاومة فكرة والفكرة لا تموت إلا بزوال الإحتلال"

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة