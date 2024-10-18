أسعار تعريفة ركوب الأقاليم الجديدة في الجيزة بعد الزيادة

كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة وطبقًا للجداول المرفقة وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

وبحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، جاءت أسعار مواقف الأقاليم كما يلي:

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مصدر: الزيادة الجديدة لتعريفة المواصلات بالجيزة خلال ساعات

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زيادة أسعار البنزين والسولار ورفع تعريفة الركوب بالمحافظات - تغطية خاصة

مصدر: زيادة كبيرة في أجرة المواصلات والتاكسي والنقل العام والجماعي بالقاهرة