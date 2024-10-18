تحرك عاجل من "الطفولة والأمومة" بعد العثور على طفلة "16 عامًا" بالمرج

القاهرة - أ ش أ

أعلن المجلس القومي للطفولة والامومة، تدخله في واقعة تم نشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بعثور سيدة علي طفلة تبلغ من العمر 16 عام تدعي أنها حضرت من محافظة الاسكندرية لصديقة والدتها المتوفاة، حيث قامت بإصطحابها بعد أن أقامت لديها لمدة شهر بمنطقة المعادي الي منطقة المرج.

وأوضحت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي - في بيان اليوم - أنه على الفور تم قيد بلاغ بالواقعة وتولى خط نجدة الطفل اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم فحص الواقعه وإجراء بحث الحالة للطفلة من خلال إجراء المقابلة معها، وتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي (فريق التدخل السريع) لتوفير دار رعاية للطفلة لحين الوقوف على حقيقة ما تعرضت له، وصحة ما ادعته بأن السيدة التي عثرت عليها جردتها من مقتنياتها الشخصية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يراعي مصلحتها الفضلي.

وأضافت "السنباطي"، أنه تم إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام؛ مع التوصية بإيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالتها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأشادت بدور النيابة العامة ومكتب حماية الطفل، بمكتب المستشار النائب العام، وسرعة الاستجابة لمساعدة الأطفال واخراجهم من حالة الخطر، كما أشادت بدور وزارة التضامن الاجتماعي لحرصها وسرعتها في توفير مكان للطفلة بإحدى دور الرعاية حفاظًا على سلامتها.

وناشدت "السنباطي"، المواطنين بسرعة الإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر او اى انتهاكات؛ وذلك من خلال التواصل على خط نجدة الطفل 16000 للابلاغ عن الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل، منوهة إلى أن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع، فضلا عن التواصل عبر تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.