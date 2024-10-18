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ترقيات الموظفين.. "التنظيم والإدارة" يتيح رابطا إلكترونيا للاستعلام

02:55 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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القاهرة - أ ش أ

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الرابط الإكتروني http://promotion.caoa.gov.eg للاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية، وفقا لقرار رئيس الجهاز رقم (٥٩٨) لسنة ٢٠٢٤ الخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

ويمكن الرابط الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.

ويتضمن الموقع أيضا الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالقرار.

هذا المحتوى من

Asha
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ ترقية الموظفين
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