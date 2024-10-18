نائب رئيس "Nestlé": أوراسكوم قدمت تجربة سياحية عالمية في قلب الحضارة الفرعونية

كتب- محمد شاكر:

نجحت شركة أوراسكوم بيراميدز، في استقطاب اهتمام عالمي جديد بمنطقة الأهرامات، حيث زارها اليوم الخميس، David Rennie نائب الرئيس التنفيذي لشركة Nestlé العالمية والمسؤول الأول في الشركة عن منتجات القهوة بجميع أنواعها في العالم، في إطار جهودها المتواصلة لتطوير السياحة في مصر.

وأشاد ضيف القاهرة، بالتعاون المثمر بين القطاع الخاص والحكومة في هذا المشروع، مؤكدا أن أوراسكوم بيراميدز أثبتت قدرتها على تقديم تجربة سياحية عالمية المستوى في قلب الحضارة الفرعونية.

وعبر نائب الرئيس التنفيذي لشركة Nestlé العالمية، عن انبهاره بالتطورات التي شهدتها منطقة الأهرامات، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستجذب المزيد من السياح إلى مصر.

وحرص المهندس عمرو جزارين الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، علي استقبال الرئيس التنفيذي لشركة Nestlé العالمية لدي زيارته للمنطقة الأثرية بالأهرامات، والذي عبر عن انبهاره الشديد بالتطوير الكبير في منظومة زيارة الهرم التي نفذتها شركة أوراسكوم بيراميدز بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات في تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أن نائب الرئيس التنفيذي لشركة Nestlé العالمية أكد أن منظومة الزيارة الجديدة بالأهرامات كانت مفاجأة كبيرة وسعيدة له، خاصة أن له ذكريات سيئة من زيارة قديمة لمنطقة الأهرام تعرض خلالها لعدد من المضايقات.

وأشار إلى أن الضيف أكد أن هذه الزيارة المستحدثة ذات مستوى عالمي بدرجة امتياز وسيكون لها مردود إيجابي كبير على السياحة في مصر.