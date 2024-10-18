تصل لـ17 جنيهًا.. أسعار تذاكر أتوبيسات النقل الجماعي في الجيزة بعد الزيادة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، عن أسعار تذاكر أتوبيسات النقل الجماعي الجديدة، موضحًا أن الزيادة بها وصلت إلى 2 جنيهًا.

ويرصد "مصراوي"، فيما يلي، أسعار أتوبيسات النقل الجماعي بالجيزة 2024، كما يلي،

ميني باص عادي - من 12 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.

ميني باص مكيف: من 15 جنيهًا إلى 17 جنيهًا.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.

وبحسب بيان اللجنة، الجمعة، ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه في يوليو الماضي.

وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.75 جنيه.

وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 15 جنيهًا.

وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه مقابل 11.5 جنيه.

وسعر بيع غاز السيارات تسليم المستهلك بسعر 7 جنيهات للمتر مكعب شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 6.5 جنيه.

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