ما سبب إعلان زيادة سعر البنزين والسولار أيام الإجازات؟

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

رفعت لجنة تسعير المواد البترولية، في السادسة من صباح اليوم الجمعة، أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار.

ويتسائل الكثير من المواطنين، عن سبب إعلان زيادات أسعار البنزين في يوم الجمعة، إذ اعتادت اللجنة أن تعلن الأسعار الجديدة للمحروقات في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعد انتهاء الاجتماع الخاص بها، الذي يعقد كل ثلاثة أشهر.

وفي تصريح سابق، كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أسباب اتخاذ قرارات زيادة أسعار المحروقات في أيام الإجازات.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي عقده في 20 يوليو الماضي: "لما بزود الأسعار لازم يكون فيه تنسيق وتفاوض مع كل سائقي النقل الجماعي"، مضيفا: "المواطن بيكون في بيته، بيحصل تواصل مع السائقين، أزود أد إيه.. طب افرض زودت في ساعتها، المواطن في الشارع رئيس الوزراء قال والسائق قال بدل 7 جنيه هيكون 10 جنيه، هيحصل إيه في الشارع، هينزل يتخانق مع السائق، فيه آليات لازم أضمن بها عدم حدوث قلائل".

وتابع: "عملنا تنسيقات، كل محافظ اتفق مع الروابط على التعريفة، عشان نضمن إن المواطن يصحى يركب عربية وميحصلش مشكلة.. سهل جدا أقول الكلام بس هيحصل إيه بعد ساعة، لازم فيه تقدير معين، يوم الإجازة عشان ميكونش فيه قلق، وأقلل الخلاف الوارد يحصل بين مقدم ومتلقي الخدمة".

واستكمل: "ما أقدرش أعلنها بصورة مسبقة، أقول بكرة هعمل ده.. عارفين إيه اللي هيحصل، هيخزنوا، هنلاقي ممارسات لا حد لها، لازم يكون فيه مواءمة معينة، وبيكون فيه أرقام".

وقال مدبولي: "يقولك الحكومة بتنكد علينا دايما في الإجازات، مش ده الهدف من الموضوع، المواطن قاعد في البيت، بيحصل تنسيقات، وعشان يبقى خلاص عرف الخبر، وبالتالي نزل وعرف وكل محافظة تعلن تعريفة أد إيه، المواطن عامل حسابه بدل ما يحصل مشكلة".

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.

وبحسب بيان اللجنة، الجمعة، ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه في يوليو الماضي.

وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.75 جنيه.

وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 15 جنيهًا.

وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه مقابل 11.5 جنيه.

وسعر بيع غاز السيارات تسليم المستهلك بسعر 7 جنيهات للمتر مكعب شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 6.5 جنيه.