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تصل لـ25%... شعبة المخابز: زيادة أسعار الخبز السياحي

10:52 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024

الخبز السياحي

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كتب- محمد أبو بكر:


قال خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالقاهرة، إنه سيتم زيادة سعر الخبز السياحي خلال الفترة القادمة بنسبة تتراوح من 20 إلى 25%.

وأضاف "فكري"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى مصراوي، أنه سيتم زيادة الأسعار نظرا لزيادة أسعار المنتجات البترولية، وزيادة سعر الدقيق بما يصل إلى 1000 جنيهًا خلال الفترة السابقة.
وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.

وبحسب بيان اللجنة، ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه في يوليو الماضي.

وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.75 جنيه.

وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 15 جنيهًا.

وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه مقابل 11.5 جنيه.

وسعر بيع غاز السيارات تسليم المستهلك بسعر 7 جنيهات للمتر مكعب شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 6.5 جنيه.

الخبز السياحي أسعار الخبز السياحي خالد فكري
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