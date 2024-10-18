مصدر: الزيادة الجديدة لتعريفة المواصلات بالجيزة خلال ساعات

كتب- محمد أبو بكر:

قال مصدر مطلع بمحافظة الجيزة، إنه سيتم زيادة أجرة المواصلات بجميع خطوط السرفيس والنقل الجماعي، وذلك على إثر زيادة أسعار البنزين والسولار، والإعلان عنها خلال ساعات.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى "مصراوي"، الجمعة، أن محافظ الجيزة سيجتمع خلال الساعات القادمة لإقرار تعريفة الركوب الجديدة، مؤكدا أن الزيادة ستكون على الخطوط كافة.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.