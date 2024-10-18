زيادة أسعار المحروقات.. تحرك عاجل للتموين بشأن محطات بيع الوقود

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الإدارة المركزية لشئون الرقابة بديوان عام الوزارة ومن مديري المديريات التموينية حول أعمال الجرد اللازمة والتزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة والالتزام بالموازين والمعايير المقررة.

وأفاد التقرير الوارد، أن هناك وفرة كبيرة بالمحروقات بالمحطات وأن هناك التزام بالأسعار الجديدة، وأكد مديري المديريات بالمحافظات إنشاء غرفة عمليات موحدة بكل مديرية لمتابعة محطات الوقود وأشاروا إلى أن كل مديرية تسيير حملات علي كل المحطات بالاضافه الي الادارات الفرعيه بكل محافظة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنشأت غرفة عمليات مركزية من الصباح الباكر برئاسة الدكتور شريف فاروق لمتابعة عمل المديريات والحملات الرقابيه بها وتوافر المحروقات بمحطات الوقود وكذلك الموازين وعمليات الجرد بعد تحريك أسعار المحروقات.

وأكدت الوزارة أن غرفه العمليات المركزية لم تتلق حتى الآن من المديريات أي شكوى أو عدم التزام المحطات بالأسعار الجديدة.