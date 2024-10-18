نشرة التوك شو| تصفية السنوار وأصداء الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير

تناولت برامج التوك شو، مساء الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

خبير: اغتيال السنوار انتصار سياسي معنوي وليس انتصارًا عسكريًا لإسرائيل

علق محمود محي الدين، الخبير العسكري والإستراتيجي، على إعلان الجيش الإسرائيلي لاغتيال يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وقال محي الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "خلاصة الكلام" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الخميس، إن عملية الاغتيال ليحي السنوار لم يكن مخططًا لها، ولكن الجيش اشتبه في وجود ثلاثة مسلحين وأضرب النار في هذا المبنى.

الزراعة: شائعة عض الثعابين للطماطم هدفها التأثير على الصادرات المصرية

كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، حقيقة عض الثعابين للطماطم بالحقول، مؤكدا أن كل ما نشر خلال الفترة الماضية بشأن هذا الأمر منافي تماما للحقيقة.

وناشد الدكتور محمد القرش في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، المواطنين ضرورة تحري الدقة قبل الحديث أو نشر أي معلومات مغلوطة، مشيرا إلى أن هناك أهدافا خبيثة وراء نشر شائعة عض الثعابين للطماطم من شأنها التأثير على الصادرات المصرية.

مصطفى بكري: السنوار لم يكن مختبئا في نفق ولم يكن يخشى الموت

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تحليلات DNA أكدت عن استشهاد يحيى السنوار وتحديدا في تل السلطان برفح، مشيرا إلى أنه لم يكن مختبئا في نفق ولم يكن يخشى الموت، كان ممسكا بسلاحه ومعه 2 من حراسه، لم يستسلم ولم يرفع راية بيضاء.

وقال بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن قوات الاحتلال وصلت إلي المكان دون وجود معلومات استخباراتية، مؤكدا أن قوات الاحتلال كانت تطلق قذائف في محيط المكان، واشتبكت مع رجال المقاومة، حتى اشتبه أحد الجنود في السنوار، ليبدأوا الاشتباك بضراوة وعندما سقط الشهيد أخذوا الجثة للتأكد من هويته.

هل تزين المرأة بالرموش والاكستنشن جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى هدى حول حكم تركيب الرموش والشعر (الاكستنشن).

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الخميس بأنه تحت باب الزينة للزوج، فإن كان المقصود منها التزين لزوجها، فهذا من الأمور المباحة والجائزة شرعًا.

رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها

نفّت الإعلامية رضوى الشربيني، بشكل قاطع، الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول زواجها من رجل أعمال إماراتي.

خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت الشربيني أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد إشاعات مغرضة.

وقالت الشربيني مازحة: "أنا بلاقي نفسي متجوزة كل شهر من حد مختلف، يا جماعة لو اتجوزت كان زماني حامل في حمادة دلوقتي مش كده، أنا متجوزتش حد عنده اطفال بالمناسبة زي ما أحد الجمهور قال كده".

مستشار أمن سيبراني: لا يوجد جهاز يصعب اختراقه ولكن النسب تختلف فقط

أكد الدكتور محمد محسن، مستشار الأمن السيبراني، أن الهاتف القديم هو أأمن وسيلة اتصال شخصية فقط، عكس التطبيقات الذكية، مشيرا إلى أن تطبيق التيليجرام قد يكون أفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي، سواء في الأندرويد أو الـios.

وقال محمد محسن، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الاختراق الإلكتروني لا يضر الذات الشخصية وإنما يضر البيانات الخاصة بالمستخدم للبرامج والمنصات الإليكترونية، مؤكدا أن تطبيقات المراسلات لا يسهل اختراقها إلا بأمر مالك التطبيق.