ضرورة البحث عن مصادر متعددة.. وزير المياه الأسبق يكشف حجم استهلاكنا اليومي

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتورعبدالقوي خليفة وزير المياه الأسبق، مدى أهمية أسبوع القاهرة للمياه، الذي نظمته الحكومة خلال الأيام الماضية، بحضور مسؤولي المياه والخبراء المتخصيين بمشكلات المياه من مختلف دول العالم.

وقال "خليفة"، لمصراوي، إن تعداد سكان مصر تعدى الـ100 مليون نسمة، وبدوره ارتفعت معدلات الاستخدام لمياة الشرب لتصل إلى 35 مليون متر مكعب يوميًا فضلًا عن متطلبات المياة المستخدمة في الزراعة تلك الأمور التي تدفعنا للتفكير في الحصول على المياه من خلال تحلية مياة البحر ذلك الأمر الذي تناولته جلسات المؤتمر التي انعقدت على مدار الأسبوع الماضي.

وأوضح "خليفة"، أن المؤتمر يعد فرصة للكشف عن مشكلة مصر المائية المتمثلة في سد النهضة وحقوقه في مياة النيل أمام مختلف مسؤلي ملفات المياه بدول العالم المفتلفة والذي أكد حضورهم للمؤتمر على عمق وقوة الدولة المصرية بالنسبة لهم.

وتطرق خليفة للحديث عن تحلية المياه، قائلًا إن تحلية مياة البحر تستخدم حاليًا في مصر كمياة شرب صالحة ولكن يجب البحث عن طريقة لتخفيض مصاريف تحليتها حتى نتمكن من إستخدامها في الزراعة، مشيرًا إلى أن الدول أمضت خلال السنوات الماضية في عدة مشروعات كان لها دور إيحابي في توفير المياه وهي محطات المحسمة والدلتا لمعالجة وتدوير استخدام المياه.