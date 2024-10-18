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مستشار أمن سيبراني: لا يوجد جهاز يصعب اختراقه ولكن النسب تختلف فقط

12:16 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024

الدكتور محمد محسن

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كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد محسن، مستشار الأمن السيبراني، أن الهاتف القديم هو أأمن وسيلة اتصال شخصية فقط، عكس التطبيقات الذكية، مشيرا إلى أن تطبيق التيليجرام قد يكون أفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي، سواء في الأندرويد أو الـios.

وقال محمد محسن، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الاختراق الإليكتروني لا يضر الذات الشخصية وإنما يضر البيانات الخاصة بالمستخدم للبرامج والمنصات الإليكترونية، مؤكدا أن تطبيقات المراسلات لا يسهل اختراقها إلا بأمر مالك التطبيق.

وتابع مستشار الأمن السيبراني، أن هناك مجموعة من الأدوات تساعد على اختراق الهواتف والأجهزة، معلقا: لا يوجد جهاز صعب اختراقه ولكن النسب تختلف فقط.

الدكتور محمد محسن مستشار الأمن السيبراني التطبيقات الذكية تطبيق التيليجرام
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