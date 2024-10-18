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وزير الري: صيف 2024 شهد أعلى معدل لاستهلاك المياه في التاريخ

06:00 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024

الدكتور هاني سويلم

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كتب-عمرو صالح :

كشف الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية عن تأثير ارتفاع درجات الحرارة خلال صيف 2024 على استهلاك المياه.

وقال سويلم خلال كلمته بمؤتمر صحفي على هامش أسبوع القاهرة للمياه إن صيف 2024 شهد أعلى استهلاكا للمياه في التاريخ والذي زامنه أقل نسبة شكاوى من المواطنين مشيرا إلى أن الوزارة عمدت منذ صيف 2023 على وضع خطة محكمة للتعامل مع تداعيات صيف 2024.

وأضاف سويلم أنه وزارة الري تعمل منذ اللحظة على وضع إستراتيجية شاملة لإستقبال صيف 2025.

الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية درجات الحرارة استهلاك المياه أسبوع القاهرة للمياه
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