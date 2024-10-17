إعلان

BBC

الزراعة: شائعة عض الثعابين للطماطم هدفها التأثير على الصادرات المصرية

09:52 م الخميس 17 أكتوبر 2024

الدكتور محمد القرش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، حقيقة عض الثعابين للطماطم بالحقول، مؤكدا أن كل ما نشر خلال الفترة الماضية بشأن هذا الأمر منافي تماما للحقيقة.

وناشد الدكتور محمد القرش في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، المواطنين ضرورة تحري الدقة قبل الحديث أو نشر أي معلومات مغلوطة، مشيرا إلى أن هناك أهدافا خبيثة وراء نشر شائعة عض الثعابين للطماطم من شأنها التأثير على الصادرات المصرية.

تابع معاون وزير الزراعة، حجم الصادرات المصرية في زيادة مستمرة يوما بعد يوم، وهناك ثقة كبيرة في المنتجات المصرية على مستوى العالم بشكل كبير، وحريصون على المحافظة على المنتجات المصرية وسمعة مصر أمام العالم وهناك جهود كبيرة لتعظيم إنتاجية مصر.

الدكتور محمد القرش عض الثعابين للطماطم بالحقول برنامج خط أحمر شائعة عض الثعابين للطماطم الصادرات المصرية وزير الزراعة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حالة طقس الجمعة.. الأرصاد تُحذر: أمطار وبرودة في هذه المناطق

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

هل اغتالت إسرائيل يحيى السنوار؟.. تغطية خاصة
إسرائيل تعلن اغتيال اثنين من القادة مع السنوار.. من هما؟
"الونش في الترعة والقطر مقلوب".. لقطات جديدة من موقع حادث قطار البدرشين
* البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للمرة الثالثة.. ما السبب؟