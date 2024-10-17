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أستاذ قانون تجاري: ارتفاع أسعار النفط 100% حال ضرب المنشآت النفطية الإيرانية

07:10 م الخميس 17 أكتوبر 2024

الدكتور أحمد سعيد

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن أسعار النفط ارتفعت 10 دولار لمجرد إعلان دولة الاحتلال التفكير في ضرب المنشآت النفطية الإيرانية، وإذا حدثت الضربة فمن المتوقع أن يتضاعف السعر بنسبة 100% خلال أول يوم.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك حربًا اقتصادية عالمية بدأت منذ عام 2020 في ظل وجود رغبة من الصين وروسيا لبيع المنتجات بالأسعار المحلية، وليس الدولار الأمريكي.

وأوضح أن الولايات المتحدة تقوم بطباعة الدولارات بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بسبب وصول العجز في ميزان المدفوعات لـ3 آلاف مليار دولار.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مدين في العالم بديون تقدر بـ32 ترليون دولار، ولذلك هناك رغبة من قبل بكين وروسيا لبيع المنتجات الروسية والصينية بالروبل الروسي واليوان الصيني.

الدكتور أحمد سعيد أسعار النفط المنشآت النفطية الإيرانية الدولار الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية
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