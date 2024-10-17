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تسهيلات كبيرة.. السعودية تطلق برنامج "عمرة الطفل" نوفمبر المقبل

07:08 م الخميس 17 أكتوبر 2024

عمرة الطفل

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كتب - أحمد جمعة:

كشف مصعب هاشم، نائب الرئيس التنفيذي بالهيئة السعودية للسياحة، عن إطلاق برنامج خاص برحلة العمرة للأطفال، لأول مرة ضمن أحدث الخدمات التي تقدمها منصة نُسك.

وأوضح "هاشم"، أنه من المقرر إطلاق هذا البرنامج في موسم الشتاء خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف خلال لقاء خصصته نسك مع عدد من الإعلاميين والصحفيين، في مكة المكرمة، أن البرنامج سيكون به تسهيلات غير مسبوقة، من بينها إمكانية طرح تذاكر مجانية، موضحاً أن التفاصيل الكاملة للبرنامج سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من إعداده.

وأشار نائب رئيس هيئة السياحة السعودية، إلى أن البرنامج سيكون شامل كل شيء فيما يتعلق بعمرة الأطفال، وسيكون مقسم إلى فئتين عمريتين صغار السن، والأطفال الأكبر، على أن يشمل التوعية والتثقيف حسب الفئة العمرية.

وأوضح أن هذا البرنامج يستهدف أيضاً أطفال المهجر لتعريفهم بمناسك الحج وكيفية أداءها وتعزيز الإيمان الروحي والثقافة الإسلامية لديهم.

مصعب هاشم عمرة الطفل الهيئة السعودية للسياحة العمرة نُسك مكة المكرمة هيئة السياحة السعودية
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