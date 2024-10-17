حدث في 8 ساعات| تفاصيل انقلاب قطار بضائع على طريق الواحات.. وقواعد تنفيذ قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إصدار الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الكتاب الدوري رقم (1) لعام 2024 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم (٥٩٨) لسنة ٢٠٢٤ الخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

لودر دخل في الجرار.. مصدر يكشف تفاصيل انقلاب قطار بضائع على طريق الواحات

كشف مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل حادث انقلاب قطار بضائع على طريق الواحات.

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مستند.. ننشر قواعد تنفيذ قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الكتاب الدوري رقم (1) لعام 2024 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم (٥٩٨) لسنة ٢٠٢٤ الخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

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برئاسة وزير التعليم العالي.. "مدبولي" يعيد تشكيل مجلس الجامعات الأهلية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2364 لسنة 2024، والذي يقضي بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية لمدة عام.

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رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الانتهاء من الربط الكهربائي مع السعودية مايو المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.

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أحمد غنيم رئيسًا تنفيذيًا للمتحف المصري الكبير

أعلن الدكتور أحمد غنيم رئيس المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، رحيله عن منصبه الحالي، ليتولى منصب الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير.

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الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية إيران بقصر الاتحادية.. ماذا دار بينهما؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

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اليوم.. العالم العربي يشهد أقرب بدر عملاق لسنة 2024

تشهد سماء العالم العربي اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 اكتمال قمر ربيع الآخر والذي سيمثل ثالث بدر عملاق والأقرب في 2024 وسيكون مشاهدًا طوال الليل.

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مدبولي: إنهاء مشكلة نقص الدواء بصورة كبيرة والعودة إلى مرحلة ما قبل الأزمة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم.

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بينها المثلث الذهبي.. حركة تغييرات محدودة في قيادات الكهرباء

أصدر الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بضم الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي ممثلًا عن الوزارة في الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي خلفًا للدكتور علي عبد الفتاح، الوكيل الدائم.

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بيان عاجل لرئيس الوزراء للإفراج الفوري عن سيارات المعاقين في الموانئ

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء تطالب فيه بالإفراج الفوري عن سيارات ذوي الإعاقة المحتجزة في الموانئ وإعفائهم من غرامات الأرضيات.

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إلغاء الإجازات.. توجيهات حاسمة من محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء بشأن التصالح في مخالفات البناء

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة آخر التطورات في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء.

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قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيسًا لجامعة القاهرة

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد سامي محمد عبد الصادق، رئيسًا لجامعة القاهرة.

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