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لودر دخل في الجرار.. مصدر يكشف تفاصيل انقلاب قطار بضائع على طريق الواحات

05:14 م الخميس 17 أكتوبر 2024

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل حادث انقلاب قطار بضائع على طريق الواحات.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى مصراوي، إن الحادث جاء نتيجة اصطدام لودر في جرار قطار البضائع,

وأضاف المصدر، أن الحادث نتج عنه خروج الجرار عن القضبان وسقوط اللودر في الترعة.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر لودر دخل في الجرار انقلاب قطار بضائع على طريق الواحات خروج الجرار عن القضبان
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