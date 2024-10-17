لودر دخل في الجرار.. مصدر يكشف تفاصيل انقلاب قطار بضائع على طريق الواحات
05:14 م الخميس 17 أكتوبر 2024
كتب- محمد نصار:
كشف مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل حادث انقلاب قطار بضائع على طريق الواحات.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى مصراوي، إن الحادث جاء نتيجة اصطدام لودر في جرار قطار البضائع,
وأضاف المصدر، أن الحادث نتج عنه خروج الجرار عن القضبان وسقوط اللودر في الترعة.
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