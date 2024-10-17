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محافظ القاهرة يشهد ختام البرنامج التدريبي للحوكمة ومكافحة الفساد

04:42 م الخميس 17 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
    محافظ القاهرة يشهد ختام البرنامج التدريبي للحوكمة ومكافحة الفساد
  • عرض 8 صورة
    محافظ القاهرة يشهد ختام البرنامج التدريبي للحوكمة ومكافحة الفساد
  • عرض 8 صورة
    محافظ القاهرة يشهد ختام البرنامج التدريبي للحوكمة ومكافحة الفساد
  • عرض 8 صورة
    محافظ القاهرة يشهد ختام البرنامج التدريبي للحوكمة ومكافحة الفساد
  • عرض 8 صورة
    محافظ القاهرة يشهد ختام البرنامج التدريبي للحوكمة ومكافحة الفساد
  • عرض 8 صورة
    محافظ القاهرة يشهد ختام البرنامج التدريبي للحوكمة ومكافحة الفساد
  • عرض 8 صورة
    محافظ القاهرة يشهد ختام البرنامج التدريبي للحوكمة ومكافحة الفساد
  • عرض 8 صورة
    محافظ القاهرة يشهد ختام البرنامج التدريبي للحوكمة ومكافحة الفساد
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كتب- محمد نصار:


شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حفل ختام البرنامج التدريبي الذي نظمته الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد لكوادر التنمية المحلية بمحافظة القاهرة.


جاء ذلك بحضور مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشئون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ومدير وأعضاء الأكاديمية.


وشارك في البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة 3 أيام في الفترة من 15 لـ 17 أكتوبر، 76 متدربًا من سكرتيري عموم الأحياء ومديري الإدارات الهندسية.


وتناول البرنامج التدريبي الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر، ورؤية مصر 2030، والفساد والأمن القومي، والبنية المعلوماتية للدولة المصرية، والحوكمة في مواجهة الفساد.


وألقى محافظ القاهرة، خلال الحفل، محاضرة عن الرؤية الاستراتيجية للقاهرة، والتعاون مع المجتمع المدني لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.


إبراهيم صابر محافظ القاهرة البرنامج التدريبي للحوكمة
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