رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الانتهاء من الربط الكهربائي مع السعودية مايو المقبل

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد شكري، مدير مشروع بشركة SNC Lavalin، والمهندس أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لصناعة الكابلات، وسامي سو، المدير العام لفرع الشركة الصينية CEEC في مصر، والمهندس ياسر نجيب، رئيس قطاع الطاقة وحلول المياه بشركة أوراسكوم للإنشاءات، وأدهم كامل، مدير مشروع بشركة بريسميان باور لينك، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأولوية القصوى التي توليها الحكومة المصرية للعمل على انتهاء المرحلة الأولى للمشروع في التوقيت المحدد خلال شهر مايو المقبل، بحجم 1500 ميجاوات، وفور الانتهاء من المرحلة الأولى البدء في المرحلة الثانية بحجم 1500 ميجاوات أخرى.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم التأكيد على تنفيذ المشروع وفقًا التوقيتات المحددة خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة الأسبوع الجاري.

وفي ذات السياق، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالتوقيتات المحددة، مؤكدًا أنه سيتم متابعة الشركات المنفذة بصورة شهرية.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التزام الوزارة بتنفيذ المشروع خلال التوقيتات المحددة سابقًا، وأنه يتم التنسيق مع الأشقاء في السعودية في هذا الصدد.

كما استعرض المهندس محمود عصمت، مراحل تنفيذ المشروع، وجهود الوزارة بالتعاون مع الشركات المعنية في تنفيذ المشروع.

وتناول المهندس محمد شكري، الجوانب الفنية والموقف التنفيذي للمشروع ومراحله المختلفة، وتوقيت التنفيذ لكل مرحلة، مشيرًا إلى التقدم الإيجابي في معدلات التنفيذ.