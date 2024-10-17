قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيسًا لجامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد سامي محمد عبد الصادق، رئيسًا لجامعة القاهرة.

وكان الدكتور "عبد الصادق"، يشغل منصب القائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة، وفقا لقرار أصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

والدكتور محمد سامي عبد الصادق، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 2020.

كما شغل منصب المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات بموجب قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 347 لسنة 2023.