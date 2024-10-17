إلغاء الإجازات.. توجيهات حاسمة من محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء بشأن التصالح في مخالفات البناء

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كتب- محمد أبو بكر:

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة آخر التطورات في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء.

وأكد النجار، خلال الاجتماع، على ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنهاء هذه الملفات في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف.

وتناول الاجتماع استعراض عدد المتقدمين بملفات التصالح وفقًا للقانون القديم، الذين استكملوا إجراءاتهم بموجب القانون الجديد. كما تمت مناقشة وضع المتقدمين للحصول على شهادة بيانات عقار.

ودعا المحافظ إلى توعية المواطنين الذين حصلوا على شهادات بيانات ولم يكملوا خطوات التصالح، بضرورة الإسراع في التوجه إلى المراكز التكنولوجية لاستكمال الإجراءات والحفاظ على ممتلكاتهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأصدر توجيهات لرؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي لتسهيل الإجراءات للمواطنين وإنجاز الطلبات المقدمة في أسرع وقت.

كما شدد المهندس النجار على الالتزام بالقوانين واللوائح وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، ووجه بوضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال.

وذكر أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تقاعس في استكمال الإجراءات لحفظ حقوق الدولة.

وأصدر المحافظ توجيهًا بضرورة عمل اللجان الفنية خلال الفترة المسائية، واستمرار العمل في المراكز التكنولوجية خلال أيام الإجازات الرسمية، مثل الجمعة والسبت، لزيادة سرعة إنجاز معاملات المواطنين المتعلقة بطلبات التصالح.

كما ناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بتقنين أراضي أملاك الدولة، وشدد المحافظ على ضرورة تسريع تحرير العقود للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدم التعاقد.