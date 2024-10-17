المفتي يهنئ اللواء عباس كامل بتعيينه مبعوثًا خاصًا لرئيس الجمهورية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، اللواء عباس كامل على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية منسقًا عامًا للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيان الخميس، أهمية الدور المحوري والريادي لمصر، الذي يحتاج إلى يقظة تامة في التعامل مع مختلف الملفات على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يتم بقدرة أبناء الوطن وإخلاصهم في أداء مهامهم، سائلًا المولى -سبحانه وتعالى- أن يوفق الجميع لما فيه الخير للبلاد والعباد وأن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان.