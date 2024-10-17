"معاك في الغيط" تنشر فيديو للتوعية بأهمية اتباع السياسة الصنفية لمحصول القمح

كتب- محمد نصار:

نشرت حملة "معاك في الغيط" التي أطلقتها وزارة الزراعة لدعم جهود الإرشاد الزراعي، وتوعية المزارعين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، فيديو لتوعية المزارعين بأهمية اتباع السياسة الصنفية لمحصول القمح للموسم الجديد.

وركز مقطع الفيديو، من خلال خبراء معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وأمراض النباتات، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، على أهمية اتباع السياسة الصنفية لموسم القمح، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإنتاجية وتقليل تكاليف الإنتاج.

كما أوضح الأصناف التي تجود زراعتها في كل محافظة، وناشد المزارعين ضرورة الالتزام بها، حيث تم توفير تقاوي تلك الأصناف في منافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وإتاحتها للمزارعين قبل بداية عمليات الزراعة.

وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أطلق حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني "معاك في الغيط" لتكثيف جهود التوعية للمزارعين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي ينفذها مركز المعلومات الصوتية والمرئية بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومركزي البحوث الزراعية والصحراء.