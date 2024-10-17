بشّر السادات بنصر أكتوبر.. معلومات عن الشيخ عبدالحليم محمود في ذكرى وفاته

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

في مثل هذا اليوم، قبل 46 عامًا رحل الدكتور عبدالحليم محمود، شيخ الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية في 17 أكتوبر من عام 1978.

وولد شيخ الأزهر الأسبق الشيخ عبدالحليم محمود في الثاني من جمادى الأولى 1328هـ الموافق 12 مايو 1910م، بعزبة أبو أحمد قرية السلام مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ونشأ في أسرة كريمة مشهورة بالصلاح والتقوى، وكان أبوه ممن تعلم بالأزهر لكنه لم يكمل دراسته فيه.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن الشيخ عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، على النحو التالي:

- حفظ القرآن الكريم ثم التحق بالأزهر سنة 1923م، وحصل على العالمية سنة 1351 هـ / 1932م.

- سافر إلى فرنسا على نفقته الخاصة لاستكمال تعليمه العالي، وحصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية عن الحارث المحاسبي سنة 1359 هـ / 1940م.

- بعد عودته عمل مدرسا لعلم النفس بكلية اللغة العربية بكليات الأزهر.

- تولى منصب عميد كلية أصول الدين سنة 1384 هـ / 1964م وعضوا ثم أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية.

- عُين وكيلا للأزهر سنة 1390 هـ / 1970م ووزيرا للأوقاف وشئون الأزهر.

- استرد الشيخ عبدالحليم محمود لمشيخة الأزهر مكانتها ومهابتها، وتوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية على نحو غير مسبوق.

- صدر قرار تعيين الشيخ عبد الحليم محمود شيخا للأزهر في 22 صفر 1393هـ / 27 مارس 1973م.

- رأي الشيخ عبدالحليم محمود رؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر مع مشايخ الأزهر قناة السويس، وأبلغ الرئيس السادات بذلك، ما كان له بالغ الأثر على الجنود.

- في 17 جمادى الآخرة 1394هـ 7 يوليو 1974م قدم استقالته لرئيس الجمهورية، بعد صدور قرار جمهوري يقلص صلاحيات شيخ الأزهر.

- عدل الشيخ عبدالحليم محمود عن استقالته، بعد صدور قرار جمهوري يمنح شيخ الأزهر صلاحيات واسعة ويعامل معاملة الوزير ويكون ترتيبه قبل الوزراء مباشرة.

- توفي الشيخ عبدالحليم محمود يوم الثلاثاء الموافق (15 ذو القعدة 1397 هـ / 17 أكتوبر 1978م)، بعد أن أجرى عملية جراحية، عقب عودته من الأراضي المقدسة.