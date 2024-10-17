اليوم.. العالم العربي يشهد أقرب بدر عملاق لسنة 2024

كتب- محمد نصار:



تشهد سماء العالم العربي اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 اكتمال قمر ربيع الآخر والذي سيمثل ثالث بدر عملاق والأقرب في 2024 وسيكون مشاهدًا طوال الليل.



وقالت الجمعية الفلكية بجدة، في بيان، الخميس، إن وصف القمر العملاق يطلق على القمر البدر عندما تكون المسافة بين القمر الأرض ضمن 362,146 كيلومتر، والتسمية العلمية هي بدر الحضيض بمعنى وصول القمر إلى أقرب نقطة من الأرض، بالرغم من ذلك فإن مصطلح القمر العملاق أكثر "جمالاً" وهو في نفس الوقت يعطي انطباعًا خاطئًا لدى الناس بأن القمر العملاق سيبدو أكبر بكثير ولكن في الواقع لا تبدو البدور العملاقة أكبر من البدور العادية التي نراها شهريًا للعين المجردة.



وأضافت أن القمر العملاق سيصل لحظة الاكتمال عند الساعة 02:26 بعد الظهر بتوقيت مكة (11:26 صباحًا بتوقيت غرينتش) وسيكون على مسافة 357,367 كم ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض هذا الشهر.



وتابعت: القمر العملاق سيشرق مع غروب الشمس من الأفق الشمالي الشرقي وسيكون بلون برتقالي بسبب مكونات الغلاف الجوي حول الأرض التي ستبعثر الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق وستبقى ألوان الطيف الأحمر، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد.



وواصلت الجمعية الفلكية بجدة: القمر العملاق سيكون حجمه الظاهري أكبر بحوالي 14% وإضاءته أكبر بحوالي 30% مقارنة بما يكون عليه في أبعد مسافة له (الأوج) من الأرض.



أما عند مقارنة أقرب قمر عملاق مع أغلب أقمار البدور الشهرية (المتوسط) فإن حجمه الظاهري سيكون أكبر بنسبة 7% وإضاءته أكثر بنسبة 15% لذلك فإن الاختلاف ليس كبيرًا جدًا.



ولن يكون للقمر العملاق تأثير على سلامة الكرة الأرضية باستثناء ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي، ففي كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس وهذا يسبب مد وجزر واسع المدى، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي وفي نفس اليوم يحدث أخفض جزر على نحو استثنائي، ونظرًا لأن القمر البدر سيكون قريب من نقطة الحضيض سيبرز المد في ظاهرة تسمى المد العالي الحضيضي.



ونظرًا لأن تأثير أقرب قمر عملاق سيكون شبة معدوم، فلن يؤثر على توازن طاقة كوكبنا الداخلية لأن المد والجزر يحدث يوميًا لذلك لا يتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية.

