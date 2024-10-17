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وزير الري يلتقي مدير مكتب مصر في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

11:34 ص الخميس 17 أكتوبر 2024
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    الدكتور هاني سويلم يلتقي أحمد رزق
  • عرض 3 صورة
    الدكتور هاني سويلم يلتقي أحمد رزق
  • عرض 3 صورة
    الدكتور هاني سويلم يلتقي أحمد رزق
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كتب- عمرو صالح:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أحمد رزق، مدير مكتب مصر في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وتم خلال اللقاء استعراض موقف الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر الحضري العالمي "UN HABITAT" الذي تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتوجه "رزق" بالدعوة لوزير الري بالمشاركة في هذا المؤتمر المهم والمشاركة في عدد من الجلسات رفيعة المستوى لإثراء المناقشات والاستفادة من خبراته ورؤيته.

وتم خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون المشترك بين الجانبين تحت مظلة مبادرة "AWARe" في عدد من الموضوعات المعنية بالمياه.

وزير الري الدكتور هاني سويلم أحمد رزق الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المؤتمر الحضري العالمي
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