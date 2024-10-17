أحمد غنيم رئيسًا تنفيذيًا للمتحف المصري الكبير

كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور أحمد غنيم رئيس المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، رحيله عن منصبه الحالي، ليتولى منصب الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير.

وقال "غنيم" في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": بعد أربع سنوات شرفت فيها بتكليفي كرئيس لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية آن الأوان أن أشد الرحال إلى محطة أخرى.

وأضاف "غنيم": لقد استمعت بكل لحظة خدمت فيها مصر من هذا المكان، لقد كونت عائلة جديدة هي عائلتي في المتحف والتي أكن لها كل الحب والتقدير.

وأكمل: أتمنى كل الخير للزميل الذي سيحل مكاني وأن يكون المتحف مشعا دائما ومزدهرا، وأتمنى أن أستطيع أن أخدم مصر في موقعي الجديد وأن أكون عند حسن ظن كل من وقف بجانبي.

وواصل: أتمنى أن يبقى المتحف القومي للحضارة المصرية دائما في العلا، وأتمنى كل التوفيق من الله في محطتي المقبلة وهي الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير.