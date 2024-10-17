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اليوم.. اكتمال القمر بسماء مصر في مشهد بديع

04:31 ص الخميس 17 أكتوبر 2024

القمر

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كتب- محمد فتحي:

تشهد السماء اليوم الخميس، اكتمال قرص القمر، إذ أنه من المقرر أن يُصبح بدرًا كاملًا الاستدارة في هذا اليوم.

ومن المقرر أن تبلغ نسبة لمعان قرص القمر 100%، إذ يُشرق القمر اليوم الخميس، بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس فى صباح الجمعة.

ولا تستطيع العين المجردة تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، إذ يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرًا في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري.

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الصيد"، نظرا لأنه في هذا الوقت من العام تتساقط أوراق الشجر كاشفة عن الطيور السمينة التي تكون جاهزة للصيد فوق الأشجار.

ويُعرف أيضا باسم قمر السفر والترحال، إذ يعتبر وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

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