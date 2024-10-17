حدث ليلًا| قرارات جديدة بشأن شقق منخفضي الدخل ووظائف برواتب تصل لـ37 ألف جنيه

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

رواتب تصل لـ37 ألف جنيه.. وظائف بالخارج والتقديم ينتهي خلال أيام

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل للمصريين في دولة البوسنة والهرسك، في إطار استكمال الفرص التي تم التقديم عليها خلال شهر أغسطس الماضي.

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قرارات حكومية جديدة بشأن شقق سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل

اعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بجلسته رقم (27) المنعقدة بتاريخ 9/9/2024، فيما يخص عدة موضوعات.

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مساحته نصف مليون متر.. معلومات مهمة عن المتحف المصري الكبير

فتح المتحف المصري الكبير أبوابه أمام الجمهور، الأربعاء، إيذانًا ببدء التشغيل التجريبي لأجزاء جديدة بالمتحف، تشمل 12 قاعة عرض رئيسية للمرة الأولى، تقع على مساحة تقدر بحوالى 6 أفدنة، بخلاف ما تم تشغيله بالفعل.

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رواتب مجزية وتأمينات.. 190 فرصة عمل متاحة بالدقهلية والمنيا

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن توفر 190 فرصة عمل جديدة للشباب من الجنسين في محافظتي الدقهلية والمنيا، مستهدفة الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة، ومن أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة.

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مدبولي: مناقشات حول استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين مصر والسعودية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مناقشات جارية حول إمكانية استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين مصر والسعودية.

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بعد أداء اليمين.. من هو الرئيس الجديد للمخابرات العامة؟

أدى حسن محمود رشاد، اليمين القانونية رئيسًا للمخابرات العامة، اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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بعد زيارة ولي العهد للقاهرة.. بيان "مصري - سعودي" مشترك

نشر السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته على "فيسبوك" الأربعاء، بيانا مشتركا لمصر والسعودية، بعد زيارة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، أمس.

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"القومي للبحوث" يكشف أحدث تطورات تشخيص وعلاج السرطان 22 أكتوبر

ينظم المركز القومي للبحوث المؤتمر السنوي الثاني للسرطان "التشخيص والعلاج" يوم 22 أكتوبر الحالي لبحث آخر التطورات والسياسات المتبعة حديثا على المستوى الدولي والمحلي لمكافحة السرطان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك تحت رعاية الدكتورة فجر عبدالجواد القائم بأعمال رئيس المركز.

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