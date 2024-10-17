5 آلاف شخص.. مصدر يكشف سبب تأخر سفر العمالة الموسمية لليونان

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، أسباب تأخَّر سفر العمالة الموسمية إلى اليونان، بعد إغلاق باب التقديم منذ فترة وإجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين.

وأعلنت وزارة العمل، في وقت سابق من العام الحالي، عن اتفاقية مع السفير اليوناني في القاهرة، تهدف إلى إرسال 5000 عامل زراعي إلى اليونان. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة اليونانية لتنظيم سفر العمالة دون الحاجة إلى وسطاء أو شركات متخصصة في هذا المجال.

في هذا السياق، تواصل "مصراوي" مع مصدر مسؤول بوزارة العمل للاستفسار عن أسباب التأخير في سفر العمالة الموسمية.

وأوضح المصدر أن التأخير يعود إلى الجهة اليونانية، حيث أن قوائم العمال وقاعدة البيانات جاهزة، ولا يوجد سبب محدد لتأخير السفر حتى الآن.

وبحسب وزارة العمل، فإن فترة العمل في اليونان تتراوح بين 3 و9 أشهر، مع إمكانية تمديدها لتصل إلى 24 شهرًا بناءً على ما وعد به وزير الهجرة اليوناني. وقد تعهد الوزير اليوناني في وقت سابق للوزير المصري بسرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المتفق عليهم، والذي يقدر عددهم بـ5000 عامل زراعي، بدءًا من يونيو 2024.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة قد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة بوظائف العمالة الموسمية في اليونان، وأنها على اتصال بالسفارة، وتنتظر الآن خطابًا من الجانب اليوناني الذي يتولى مسؤولية سفر العمال إلى الخارج.

وفي هذا السياق، قالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إن اختيار العمال يتم بناءً على احتياجات الجانب اليوناني، مشيرة أن الجانب اليوناني قد أطلق منصة إلكترونية لاختيار العمال، واكتملت في يوليو الماضي.

وأكدت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل وموعد السفر بمجرد تلقي أسماء المقبولين من الجانب اليوناني للمتقدمين إلى فرص العمل هناك.

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