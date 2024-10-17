وزير الأوقاف يهنئ "رشاد" بتعيينه رئيسًا لجهاز المخابرات العامة
03:00 ص الخميس 17 أكتوبر 2024
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اللواء حسن محمود رشاد على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعيينه رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.
كما هنأ وزير الأوقاف اللواء عباس كامل على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية منسقًا عامًا للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.
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