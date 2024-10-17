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وزير الأوقاف يهنئ "رشاد" بتعيينه رئيسًا لجهاز المخابرات العامة

03:00 ص الخميس 17 أكتوبر 2024

الدكتور أسامة الأزهري

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اللواء حسن محمود رشاد على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعيينه رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.

كما هنأ وزير الأوقاف اللواء عباس كامل على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية منسقًا عامًا للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اللواء حسن محمود رشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي جهاز المخابرات العامة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل
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