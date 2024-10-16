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رئيس "نقابية المجوهرات" يكشف سبب ارتفاع سعر الفضة وينصح بهذا الأمر

11:29 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

الفضة

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كتب - داليا الظنيني:

كشف جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، آخر مستجدات ارتفاع أسعار معدن الفضة.

وقال "ميشيل"، في لقائه ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، اليوم الأربعاء، إن الفضة ترتفع أكثر من أسعار الذهب، لافتًا إلى أن نسبة الزيادة وصلت 32%، عكس الذهب الذي ارتفع 15%.

وأضاف أن الفضة من المعادن النفسية، و50% من استخدامات الفضة تدخل في الصناعات المعدنية أبرزها صناعة ألواح الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أنه بسبب التطور الصناعي والتكنولوجي الحالي سيرتفع استهلاك الفضة الفترة المقبلة مما يدفع الأسعار للارتفاع كذلك.

وأشار إلى أن شراء مشغولات الفضة للزينة فقط يضعف قيمتها وقت بيعها، والأفضل شراء السبائك للاستثمار وحفظ قيمتها المالية.

وأوضح أن رجال الأعمال يفضلون الاستثمار في الذهب والفضة معا، والأفضل استثمار في جزء من المال في الذهب وجزء آخر في الفضة.

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