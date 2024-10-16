حالة الطقس غدا.. الأرصاد: أمطار بهذه المناطق واضطراب الملاحة البحرية

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع غدًا الخميس تساقط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت "الأرصاد"، بحسب منشور لها عبر "فيس بوك"، الأربعاء، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد أمطار خفيفة الشدة وتصل إلى متوسطة، مع امتدادها بشكل خفيف إلى جنوب الوجه البحري.

وأوضحت الهيئة، أنه يسود غدا الخميس طقس مائل للحرارة خلال النهار، ويميل إلى البرودة في ساعات الليل المتأخرة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة حوالي 29 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن الرياح الشمالية ستنشط على مسطح البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 متر.