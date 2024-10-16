"القومي للبحوث" يكشف أحدث تطورات تشخيص وعلاج السرطان 22 أكتوبر

القاهرة - أ ش أ

ينظم المركز القومي للبحوث المؤتمر السنوي الثاني للسرطان "التشخيص والعلاج" يوم 22 أكتوبر الحالي لبحث آخر التطورات والسياسات المتبعة حديثا على المستوى الدولي والمحلي لمكافحة السرطان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك تحت رعاية الدكتورة فجر عبدالجواد القائم بأعمال رئيس المركز.

وقال الدكتور عماد حسن القائم بأعمال عميد معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز، في تصريح اليوم الأربعاء، إن فعاليات المؤتمر تستهدف رفع مستوى الوعي حول مرض السرطان واتخاذ الإجراءات المهمة في الوقاية منه.

وأضاف أنه على مدى يومين سيناقش المؤتمر أحدث التقنيات المستحدثة والمتبعة في تشخيص وعلاج السرطان، مستعرضا أحدث التطورات في أبحاث السرطان، الى جانب تسليط الضوء على أهمية دعم جهود أبحاث السرطان.

من جانبها، أشارت الدكتورة هدى رشدان أستاذ مساعد الكيمياء العلاجية التشييدية بالمعهد ورئيس المؤتمر إلى أنه سيتم مناقشة عدة موضوعات مهمة منها صيدلة الأورام واكتشاف وتطوير خطط علاج دوائية وتقنيات علاجية جديدة للعديد من السرطانات واستخدام الذكاء الإصطناعي في التشخيص التصويري والباثولوجي للأورام والكشف الدقيق عن الأورام الحميدة قبل أن تتاح لها الفرصة للتحول الي سرطان، فهو يعد أداه قيمة للغاية في التشخيص المبكر والإزالة اللاحقة للسلائل السرطانية.

ونوهت بأنه سيتم بحث استخدام تقنيات التشخيص الجزيئي الناشئة وخاصة "الخزعة السائلة" في تشخيص وعلاج سرطان الفم، حيث تشمل "الخزعة السائلة" تحليل الخلايا الورمية في سوائل الجسم، مما يمثل بديلا أقل تكلفة في تشخيص وعلاج سرطان الفم.

ولفتت إلى أنه سيتم كذلك عرض التقنيات الحديثة في التشخيص المبكر للسرطان، وتسليط الضوء على التغذية العلاجية التي تلعب دورا مهما في الوقاية من السرطان وعلاجه، حيث يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي والمتوازن في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، كما يمكنه من تحسين الحالة العامة لمريض السرطان.

وأضافت أنه يمكن أن يكون لمريض السرطان احتياجات وبرامج غذائية محددة وفقا لحالته واعتمادا علي نوع السرطان ومرحلته وخطة العلاج.

كما أكدت أنه سيتم كذلك خلال فعاليات المؤتمر التركيز على الاضطرابات النفسية المصاحبة للسرطان وكيفية التعامل معها، حيث يثير مرض السرطان مجموعة متنوعة من التساؤلات المتعلقة بالحياة والموت والمعاناة والألم، وسيناقش المحاضرون في المؤتمر، تلك الجزئية في إطار فهم تحديات السرطان والتعامل معها من قبل المريض والمحيطين به.