رواتب مجزية وتأمينات.. 190 فرصة عمل متاحة بالدقهلية والمنيا

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن توفر 190 فرصة عمل جديدة للشباب من الجنسين في محافظتي الدقهلية والمنيا، مستهدفة الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة، ومن أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة.

وبحسب بيان وزارة العمل، الأربعاء، تشمل فرص العمل المتاحة وظيفة "أخصائي تمويل" داخل مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، حيث توفر 120 فرصة في محافظة الدقهلية بفروعها المختلفة، منها كفر الأطرش، شربين، بلقاس، المنصورة، الجمالية، منية النصر، ودكرنس، وتشمل أيضًا 70 فرصة عمل أخرى في محافظة المنيا بفروع ديرمواس، ملوى، مغاغة، وسمالوط.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات محمد جبران، وزير العمل، لإيجاد فرص عمل للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة للمواطنين عبر تقديم خدمات حكومية متنوعة.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن مميزات فرص العمل الجديدة تشمل رواتب مجزية وتأمينًا صحيًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى وثيقة تأمين على الحياة.

وأشارت "أحمد"، إلى أنه يمكن التقديم على فرص العمل الجديدة من خلال زيارة فروع المؤسسة في الدقهلية، بدءًا من يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2024، وفقًا للجدول المحدد لكل فرع.

وسيتم التقديم بفروع المؤسسة بالدقهلية من الساعة 11 صباحًا، حيث يمكن زيارة فروع كفر الأطرش، شربين، بلقاس، المنصورة، الجمالية، منية النصر، ودكرنس في التواريخ المحددة.

وموعد التقديم على فرص العمل الجديدة في المنيا سيكون بدءًا من الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024 في فروع ديرمواس، ملوى، مغاغة، وسمالوط.

ويمكن للراغبين في التقديم الدخول على الروابط التالية:

لمحافظة الدقهلية: رابط التسجيل اضغط هنا

لمحافظة المنيا: رابط التسجيل اضغط هنا

ويمكن الاستفسار والتقديم عبر الاتصال بالأرقام المرفقة: 01024956781 و01280434414، مع المسؤول أحمد الشيخ.