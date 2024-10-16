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مساحته نصف مليون متر.. معلومات مهمة عن المتحف المصري الكبير

10:10 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

المتحف المصري الكبير

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كتب- محمد أبو بكر:

فتح المتحف المصري الكبير أبوابه أمام الجمهور، الأربعاء، إيذانًا ببدء التشغيل التجريبي لأجزاء جديدة بالمتحف، تشمل 12 قاعة عرض رئيسية للمرة الأولى، تقع على مساحة تقدر بحوالى 6 أفدنة، بخلاف ما تم تشغيله بالفعل.

ويقام المتحف المصري الكبير، بحسب قناة إكسترا نيوز الإخبارية، على مساحة تصل إلى 500 ألف متر مربع، وعدد القطع الأثرية التي تم نقلها به 51.472 قطعة، وعدد القطع الأثرية التي تم ترميمها به 50.466 قطعة.

ويضم المتحف المصري الكبير 3 قاعات رئيسية، و12 قاعة داخلية، إلى جانب قاعة الدرج العظيم والملك توت عنخ أمون، و5 آلاف قطعة من كنوز الملك الذهبي.

وتضم قاعات المتحف المصري الكبير، القطع الأثرية لعصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني، طبقًا لسيناريو عرض متحفي على أعلى مستوى، ويروي ثلاثة موضوعات رئيسية عن الحضارة المصرية القديمة: الملكية، المجتمع، والمعتقدات.

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المتحف المصري الكبير التشغيل التجريبي المتحف المصري الكبير القطع الأثرية الملك توت عنخ أمون الحضارة المصرية القديمة العصر اليوناني الروماني
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