رواتب تصل لـ37 ألف جنيه.. وظائف بالخارج والتقديم ينتهي خلال أيام

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل للمصريين في دولة البوسنة والهرسك، في إطار استكمال الفرص التي تم التقديم عليها خلال شهر أغسطس الماضي.

وأنهت وزارة العمل، بحسب بيانها، إجراءات سفر الشباب الذين اجتازوا الاختبارات التي نظمتها بالتعاون مع الحكومة البوسنية لتشغيلهم في المهن المطلوبة.

وتتضمن فرص العمل المتاحة وظائف لعدد 4 مشغلين رافعة، مع إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة في الحرفة المطلوبة بديوان عام الوزارة.

وبحسب "العمل"، فإن الراتب الشهري لفرص العمل المتاحة يصل إلى 700 يورو، وهو ما يعادل 37 ألف جنيه مصري، مع توفير سكن للعمال ووجبات خلال فترة العمل، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل.

وتشمل مزايا فرص العمل الجديدة أيضًا، التأمين الطبي والاجتماعي، بالإضافة إلى تأمين صحي إضافي ضد إصابات العمل والحوادث في مواقع البناء، ومدة العقد سنة قابلة للتجديد، مع بيئة عمل ممتازة وموظفين ذوي خبرات وكفاءات مهنية.

والتقديم على فرص العمل مجاني، ودون أي رسوم أو وسطاء، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة".

وتشمل الأوراق المطلوبة لفرص العمل الجديدة، ما يلي:

- صورة من جواز سفر ساري لمدة 5 سنوات.

- صور من المؤهل الدراسي.

- شهادة خبرة لمدة 5 سنوات في نفس المجال.

- سيرة ذاتية تتضمن البريد الإلكتروني للمتقدمين، حيث ستكون المقابلات الشخصية أونلاين.

وتبدأ فترة التقديم لمدة 7 أيام، حيث ينتهى التقديم الثلاثاء القادم الموافق 22 أكتوبر، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفيًا من قبل الإدارة المختصة لتحديد مواعيد تسليم كافة الأوراق المطلوبة.

ووفرت الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، المدير العام، فرص العمل الجديدة للشباب؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة للمواطنين، وتلبية احتياجات سوق العمل الخارجي.

وتسعى وزارة العمل أيضًا، إلى تجهيز العمالة المؤهلة والمدربة للعمل على هذه المهن، مع التأكد من مستويات المهارة قبل إنهاء إجراءات السفر، من خلال قاعدة بيانات رسمية وإجراء اختبارات تحت إشراف الإدارة المعنية بالتعاون مع الشركات الطالبة للعمالة.