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BBC

مدبولي: تحويلات المصريين من الخارج بلغت 3 مليارات دولار الشهر الماضي

08:55 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن تحويلات المصريين من الخارج سجلت رقمًا "ممتازًا" خلال الشهر الماضي، وبلغت 3 مليارات دولار، مما يعزز الدعم الاقتصادي للدولة.

وفي سياق آخر، شدد مدبولي على أهمية الحفاظ على قوة الدولة، موضحًا أن "بدون دولة قوية، سنكون مطمعًا لأي دولة أخرى"، ومؤكدًا أن القوة الشاملة ضرورية لردع أي تهديدات محتملة.

وأوضح قائلاً: "ما نخافش من أي تهديدات خارجية، الأهم هو تماسك الجبهة الداخلية".

وتطرق رئيس الوزراء إلى القمة المصرية السعودية التي عُقدت في مصر مؤخرًا، مشيرًا إلى أنها حملت العديد من الرسائل الهامة، وناقشت الأوضاع الإقليمية والتعامل مع المتغيرات السريعة في المنطقة.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء تحويلات المصريين من الخارج القمة المصرية السعودية
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