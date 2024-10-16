حدث في 8 ساعات| رئيس جديد للمخابرات العامة وبيان "مصري سعودي" بعد زيارة بن سلمان للقاهرة

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين اللواء عباس كامل، مستشارًا لرئيس الجمهورية، منسقًا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية، وتأدية محمود رشاد، اليمين القانونية رئيسًا للمخابرات العامة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بعد زيارة ولي العهد للقاهرة.. بيان "مصري - سعودي" مشترك

نشر السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته على "فيسبوك" الأربعاء، بيانا مشتركا لمصر والسعودية، بعد زيارة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، أمس.

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حسن محمود رشاد رئيسًا للمخابرات العامة

أدى حسن محمود رشاد، اليمين القانونية رئيسًا للمخابرات العامة.

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مدبولي يكشف حقيقة بيع المطارات ضمن مشروع الطروحات الحكومية

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التساؤلات حول إمكانية بيع المطارات ضمن مشروع الطروحات الحكومية، موضحًا أن المطارات تعتبر مرافق عامة مملوكة للدولة، وأي مشروعات تتعلق بها تركز على التطوير والإدارة والتشغيل فقط، دون النية لبيعها.

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اللواء عباس كامل منسقًا للأجهزة الأمنية ومبعوثا خاصًا لرئيس الجمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين اللواء عباس كامل، مستشارًا لرئيس الجمهورية، منسقًا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

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رئيس الحكومة: إيرادات قناة السويس انخفضت 60%.. وهذا ما قصدته بـ"اقتصاد الحرب"

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة للمواطنين، في مؤتمره الصحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلسه.

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مجلس الوزراء يعتمد مقترحا بتأسيس آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل

وافق مجلس الوزراء على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

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بيان مهم من معهد الفلك بشأن هزة أرضية في تركيا وتأثيرها على مصر

قال بيان صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابع للمعهد سجلت اليوم هزة أرضية على بعد 897 كيلو متر عن أقرب مدينة مصرية، وتحديدا شرق تركيا.

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زيادة تحويلات المصريين.. مدبولي: مؤشرات إيجابية للاقتصاد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

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مسؤول بالآثار: نقل مقتنيات الملك توت عنخ آمون للمتحف الكبير قبل الافتتاح الرسمي

قال الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصرى الكبير، اليوم الأربعاء، إنه سيتم نقل أكثر من 200 قطعة أثرية من مقتنيات الملك توت عنخ آمون، الموجودة في المتحف المصري بالتحرير، إلى المتحف الكبير قبل الافتتاح الرسمي بوقت كاف.

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الدستور لا يطبق.. السجيني: البلد لا تحتمل سحب الثقة من الوزير أو الحكومة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تقدم سياستها إلى البرلمان والأخير يصدق عليها، مضيفا: "لذلك لا أحد يظن أن البرلمان بعيد عن المسائلة والمحاسبة، بل شركاء مع الحكومة في المسائلة".

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بينها إعادة تنظيم هيئة الطرق.. 6 قرارات حكومية جديدة في الاجتماع الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

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