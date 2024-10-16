تفاصيل لقاء محافظ الجيزة طلاب النشاط الصحفي بمدرسة الشهيد محمد محمود

كتب- محمد أبو بكر:

التقى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بأعضاء النشاط الصحفي بمدرسة الشهيد محمد محمود الرسمية التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، وهم الطلاب مي أحمد ومحمد تامر، للحديث حول ما تم إنجازه من مشروعات قومية في نطاق المحافظة والجهود المتبعة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ويأتي ذلك، بحسب بيان محافظة الجيزة، في إطار حرص المحافظ على التواصل المباشر مع الطلاب وإجراء النقاشات معهم للتعرف على أفكارهم.

ورحب "النجار"، في بداية اللقاء بالطلاب وهنأهم بمناسبة بداية العام الدراسي وذكرى انتصارات أكتوبر.

وتناول اللقاء الحديث حول استعدادات المحافظة لإعلان الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير، حيث أشار المحافظ إلى جهود المحافظة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة لرفع كفاءة وتطوير محيط المتحف والمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، وتم مناقشة تحسين المظهر الجمالي للطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف، إلى جانب دعم منظومة الطرق والمواصلات من خلال توفير المواقف وساحات الانتظار اللازمة وتنفيذ المخططات المرورية لمنع الانتظار الخاطئ وتوفير السيولة المرورية اللازمة لمنع التكدسات، مما سيساهم في استيعاب الحركة المرورية المتوقعة عند الافتتاح.

وطرح الطلاب مجموعة من الأسئلة المتعلقة بجهود المحافظة لتوفير السلع الاستراتيجية للتخفيف عن كاهل المواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وعرض المحافظ جانبًا من الأنشطة المتبعة لإقامة المعارض الدائمة والموسمية لتوفير السلع بأسعار مخفضة، إلى جانب المبادرات والقوافل لتقديم الخدمات المجانية، مثل أجهزة العرائس للمقبلين على الزواج والفتيات الأيتام، والكراسي المتحركة ووسائل النقل المختلفة لذوي الهمم، فضلاً عن تقديم المنح العينية والمادية للأسر الأولى بالرعاية على مدار العام.

واستفسر الطلاب عن جهود تطوير العملية التعليمية داخل المحافظة، والإجراءات المتبعة لتحسين بيئة الدراسة، وأوضح المحافظ أن هناك تجهيزات لبداية العام الدراسي من خلال مراجعة كافة المدارس وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها، مشيرًا إلى دور المحافظة بالتنسيق مع مختلف الجهات للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتطوير المباني القديمة عند الحاجة، لتقليل الاغتراب وخفض الكثافات.

وأعلن محافظ الجيزة، عن عزم المحافظة لإطلاق مبادرة لتجميل المدارس بمشاركة الطلاب، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة.

واستمع المحافظ لآراء الطلاب حول المشروعات المنفذة، حيث عبر كل منهم عن أهمية تلك المشروعات في تحسين البيئة المحيطة بهم ودفع عجلة الإنتاج، مما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل لهم في المستقبل.

وناقش المحافظ مع الطلاب الطرق والأساليب التي يعتمدون عليها في الاطلاع على الأخبار المتعلقة بالأنشطة والفعاليات والمشروعات القومية والأحداث المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات وعدم ترديد أي أنباء إلا بعد التأكد من صحتها، مشددًا على أهمية حصول كافة المواطنين على المعلومات والأخبار من الجهات الرسمية بالدولة.

أكد محافظ الجيزة، في ختام اللقاء للطلاب، على ارتفاع فرص الشباب في ظل الجمهورية الجديدة في الحصول على العديد من الفرص لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، مشددًا على ضرورة تأهيل المتميز منهم لتولي المناصب القيادية في مختلف الجهات.