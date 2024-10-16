بعد زيارة ولي العهد للقاهرة.. بيان "مصري - سعودي" مشترك

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نشر السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته على "فيسبوك" الأربعاء، بيانا مشتركا لمصر والسعودية، بعد زيارة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، أمس.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي، أمس، بعد أن استقبله الرئيس السيسي بمطار القاهرة، عصر الثلاثاء.

وعقد الرئيس السيسي مع الأمير محمد بن سلمان لقاءً ثنائيًا، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين.