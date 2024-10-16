إعلان

BBC

بعد زيارة ولي العهد للقاهرة.. بيان "مصري - سعودي" مشترك

07:43 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
    بيان ''مصري - سعودي'' مشترك
  • عرض 7 صورة
    بيان ''مصري - سعودي'' مشترك
  • عرض 7 صورة
    بيان ''مصري - سعودي'' مشترك
  • عرض 7 صورة
    بيان ''مصري - سعودي'' مشترك
  • عرض 7 صورة
    بيان ''مصري - سعودي'' مشترك
  • عرض 7 صورة
    بيان ''مصري - سعودي'' مشترك
  • عرض 7 صورة
    بيان ''مصري - سعودي'' مشترك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نشر السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته على "فيسبوك" الأربعاء، بيانا مشتركا لمصر والسعودية، بعد زيارة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، أمس.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي، أمس، بعد أن استقبله الرئيس السيسي بمطار القاهرة، عصر الثلاثاء.

وعقد الرئيس السيسي مع الأمير محمد بن سلمان لقاءً ثنائيًا، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين.

السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الأمير محمد بن سلمان زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة بيان مصري سعودي مشترك الرئيس السيسي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تفاصيل لقاء محافظ الجيزة طلاب النشاط الصحفي بمدرسة الشهيد محمد محمود

إعلان

إعلان

السائق السبب.. أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث طلاب جامعة الجلالة
عاجل - حسن محمود رشاد رئيسًا للمخابرات العامة
الحجز مستمر.. احصل على شقة بالطرح المباشر من الإسكان والتسليم فوري
4 قرارات عاجلة من النائب العام ضد عصابة المراهنات الإلكترونية
خروج 22 مصابًا بحادث الجلالة بعد تماثلهم للشفاء
أمطار على هذه الأماكن.. تعرف حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
الحجز في 9 مدن.. تفاصيل التقديم على شقق سكن مصر