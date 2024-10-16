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اقتصاد حرب.. متحدث الحكومة: اتخذنا تدابير وسياسات فاعلة لدعم الاستقرار

07:25 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، معنى مصطلح اقتصاد حرب، والذي تحدث عنه الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "فاتن عبد المعبود"، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن هذا المصطلح يقصد به توفير موارد الدولة بما لا يخل باحتياجات المواطن الأساسية، في ظل التعامل مع الأوضاع الجيوسياسية الجارية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة بمُواصلة اتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تحفيز نشاط القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة وفاعلية تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية، تطبيقًا لفكر الأولويات.

وأكد أنه من المتوقع أن تُسهم إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص وخلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية.

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء، قائلاً: الدولة حريصة على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، ووزارة التموين نجحت في تأمين هذا المخزون، ولا يوجد أي قلق في هذا الشأن مطلقًا.

المستشار محمد الحمصاني اقتصاد حرب تدابير وسياسات فاعلة برنامج صالة التحرير دعم الاستقرار
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