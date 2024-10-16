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تفاصيل اجتماع "إسكان النواب" بشأن صرف تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

07:23 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

المهندس أحمد السجيني

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع اللجنة، بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و(187) لسنة 2020.

وقال السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "فاتن عبدالمعبود"، مقدمة برنامج "صالة التحرير "، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إن القانون رقم 10 لعام 1990، ينص على أن يكون التعويض بالنسبة للوحدات أثناء نزع الملكية الخاصة للمواطنين للمنفعة العامة، بسعر السوق مع إضافة 20%.

وأوضح أن تنفيذ مشروع نزع الملكية، يتم قبل أن يأخذ المواطن مستحقاته في الملكية، موضحا أن صرف المستحقات للمواطنين يستغرق شهور كثيرة.

وأكد أن اللجنة عقدت أول اجتماع لها، لمناقشة إمكانية أن يكون التعويض بشكل فوري مع فترة نزع الملكية الخاصة للمواطنين.

المهندس أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مجلس النواب برنامج صالة التحرير مشروع نزع الملكية تعويضات نزع ملكية العقارات المنفعة العامة
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